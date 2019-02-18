Гостиницы обязали носить звезды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок обязательного присвоения звезд гостиницам в соответствии с их категорией. Об этом глава правительства объявил на совещании с вице-премьерами 18 февраля.

"Я утвердил положение о квалификации или классификации гостиниц", − приводит слова Медведева ТАСС. Это означает, что отныне "все отели должны будут получать так называемые звезды, причем в обязательном порядке", пояснил премьер-министр. Прежде присвоение звезд было добровольным.

Как отметил Медведев, новое положение подготовили достаточно быстро. Глава правительства также поручил вице-премьеру Ольге Голодец провести необходимые консультации с отраслью и учесть разумные предложения от представителей гостиничного бизнеса.

В феврале 2018 года Владимир Путин подписал закон о введении обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории России. Документ предусматривает поэтапное введение обязательной классификации: с 1 июля 2019 года − для гостиниц с более чем 50 номерами, с 1 января 2020 года − для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, а с 1 января 2021 года − в отношении всех отелей.

В Москве в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года "звездную" категорию получили более 1180 гостиниц. Кроме того, согласно правилам, каждые три года отели обязаны вновь проходить процедуру проверки состояния самого здания и номеров, а также компетентности персонала.