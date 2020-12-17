13,5% россиян живут за чертой бедности – Путин

Фото: kremlin.ru

13,5% россиян живут за чертой бедности, заявил Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

"Одно из основных направлений деятельности – снижение количества людей, живущих за чертой бедности… Во-первых, план такой: к 2030 году уйти с сегодняшних 13,5 до 6,5 процента людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума", – подчеркнул президент.

Путин также сообщил, что реальная зарплата в России до конца года может вырасти на 1,5%. Вместе с тем безработица в стране подросла до 6,3%, уточнил российский лидер.

Большая пресс-конференция Путина стала 16-й по счету. Трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир" и ОТР. Послушать эфир можно на радиостанциях "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". В 2019 году пресс-конференция продлилась более четырех часов.