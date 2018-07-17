Премьер Финляндии оценил встречу Путина и Трампа

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Финляндия была рада предоставить Владимиру Путину и Дональду Трампу возможность для диалога, сообщил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

Он отметил, что для Финляндии весомо, что президенты России и США встретились именно в Хельсинки. По его мнению, дискуссии прошли в позитивном духе, было много сложных вопросов, однако конкретных результатов еще придется подождать, передает ТАСС.

Сипиля заметил, что отношения России и США напрямую влияют в том числе на Финляндию. В связи с этим важно, чтобы они смогли вести прямую дискуссию на разных уровнях по разным проблемным вопросам международной политики, считает он.

Двусторонняя встреча между главами двух государств состоялась 16 июля в президентском дворце столицы Финляндии. Личная беседа и переговоры в расширенном составе длились четыре часа. Это было первое полномасштабное общение российского и американского лидеров. Обсудили большой спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений и ситуации в мире.