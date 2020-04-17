Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с COVID-19

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В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции развивается в тревожном ключе, в связи с этим могут потребоваться более жесткие меры, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Являются ли эти меры, на мой взгляд, адекватными текущей ситуации? Пока да. Хотя она развивается в тревожном ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения. Хотелось бы, конечно, этот сценарий избежать", – сказал Медведев в интервью РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что готовность некоторых регионов к распространению коронавирусной инфекции оставляет желать лучшего. Он подчеркнул, что некоторые регионы слишком медленно выполняют поставленные задачи по повышению готовности к борьбе с COVID-19. По его словам, с ними более плотно работает федеральная координационная комиссия. Он обратил внимание, что субъекты РФ должны ориентироваться на Москву.

Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков ранее заявил, что многие жители столицы продолжают нарушать установленные предписания.