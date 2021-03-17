Путин призвал Генпрокуратуру тщательно вести мониторинг рынка труда

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Генеральная прокуратура РФ должна вести тщательный мониторинг рынка труда, а также продолжать работу по обеспечению защиты прав наиболее уязвимых категорий населения, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конечно, уважаемые товарищи, нужно и впредь тщательно вести мониторинг состояния рынка труда", – сказал президент России в ходе выступления на коллегии Генпрокуратуры.
Путин отметил, что прокуроры должны защищать права наиболее уязвимых категорий граждан в соответствии с его поручением, которое было дано на прошлой коллегии.
"Прошу и впредь держать под контролем это приоритетное направление", – подчеркнул он.
Ранее Путин заявил, что в стране удалось не допустить критической ситуации по задержкам зарплаты из-за COVID-19. Глава государства отметил, что принятые властями меры позволили выплатить работникам предприятий почти 22 миллиарда рублей долгов по зарплате.
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