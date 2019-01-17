В ГД объяснили решение не отправлять российскую делегацию в ПАСЕ

Решение не отправлять российскую делегацию на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы объяснил зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
По словам депутата, отказ российской стороны платить взнос в бюджет ПАСЕ – это "четкий сигнал европейским политикам, что роль наказанного ученика Россия исполнять не будет". "Можно долго спорить, у кого больше демократии, но только в диалоге", – сказал парламентарий RT.
Россия ни сейчас, ни в будущем не собирается "молча проглатывать откровенные оскорбления от "новоблагословенных младоевропейцев", заявил Бальбек. Депутат выразил сожаление, что в ПАСЕ "засел четкий сигнал русофобии". При таком подходе "все свои обсуждения и решения, которые хоть как-то касаются России", остальные участники ассамблеи "могут смело похоронить у себя на столе", подчеркнул Бальбек. Он напомнил, что "таранить лбом российскую принципиальность – дело трудное и бесперспективное".
В то же время парламентарий не исключил, что в будущем в ПАСЕ поймут, насколько бесполезно принимать какие-либо решения по России без ее участия. Тогда "евроидеологи задумаются о равноправии всех стран-участниц", считает представитель Госдумы.
Накануне вице-спикер ГД Петр Толстой заявил, что Россия не станет оплачивать взнос в ПАСЕ. По мнению депутата, без России Парламентская ассамблея Совета Европы превращается в "ущербную" организацию. Глава международного комитета СФ Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что Россия не будет участвовать в зимней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге с 21 по 25 января.
В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за ситуации на Украине и истории с Крымом. Вопрос о восстановлении поднимался несколько раз, но антироссийские санкции только ужесточились.
В 2017 году глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, что Россия приостановила уплату взноса за 2017 год в бюджет СЕ до полного восстановления полномочий делегации страны. Ягланд уже не раз грозил России исключением из числа участников уставных органов организации.
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