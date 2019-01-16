В Госдуме рассмотрят проект закона об организации паллиативной медпомощи

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Депутаты Госдумы 16 января планируют рассмотреть в первом чтении проект закона об организации паллиативной медицинской помощи, передает Агентство "Москва".

Разработанный министерством здравоохранения РФ документ предлагает внести изменения в определение понятия "паллиативная медицинская помощь".

Согласно проекту закона, под данным видом медпомощи следует понимать комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, психологическую помощь и уход. Речь идет о неизлечимо больных людях, их праве на улучшение качества жизни.

Законопроект конкретизирует право пациента на облегчение сильной боли наркотическими и психотропными лекарственными препаратами.

Ранее сообщалось, что в рамках пленарного заседания планируется широкое обсуждение темы с привлечением общественности.