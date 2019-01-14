Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:02

Госдума рассмотрит законопроект о паллиативной медпомощи 16 января

власть медицина

14:02

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Законопроект об организации паллиативной медпомощи планируют рассмотреть в первом чтении в Госдуме 16 января. Об этом сообщил депутат Андрей Исаев.

"16 января, в среду, нам предстоит рассмотреть проект закона об основах паллиативной помощи граждан. Это очень серьезная тема. Необходимо создать для неизлечимых больных условия для того, чтобы они достойно прожили последние дни своей жизни", – сказал Исаев, передает Агентство "Москва".

Парламентарий также отметил, что в рамках пленарного заседания планируется широкое обсуждение законопроекта с привлечением общественности.

Инициатором разработки документа стал Минздрав России. Изменения, которые предлагает ведомство, предусматривают определение понятия "паллиативная медицинская помощь" как целого комплекса мероприятий. Речь идет о медицинских вмешательствах, уходе, психологической помощи, облегчении тяжелых проявлений болезни и поддержании функций организма.

Законопроект конкретизирует право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским вмешательством, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными медикаментами.

власть медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика