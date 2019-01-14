Госдума рассмотрит законопроект о паллиативной медпомощи 16 января

Законопроект об организации паллиативной медпомощи планируют рассмотреть в первом чтении в Госдуме 16 января. Об этом сообщил депутат Андрей Исаев.
"16 января, в среду, нам предстоит рассмотреть проект закона об основах паллиативной помощи граждан. Это очень серьезная тема. Необходимо создать для неизлечимых больных условия для того, чтобы они достойно прожили последние дни своей жизни", – сказал Исаев, передает Агентство "Москва".
Парламентарий также отметил, что в рамках пленарного заседания планируется широкое обсуждение законопроекта с привлечением общественности.
Инициатором разработки документа стал Минздрав России. Изменения, которые предлагает ведомство, предусматривают определение понятия "паллиативная медицинская помощь" как целого комплекса мероприятий. Речь идет о медицинских вмешательствах, уходе, психологической помощи, облегчении тяжелых проявлений болезни и поддержании функций организма.
Законопроект конкретизирует право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским вмешательством, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными медикаментами.
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