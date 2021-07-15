В Кремле назвали ситуацию с дорогами в омском селе халатностью

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Ситуация с дорогами в омском селе Верхний Карбуш, чьи жители обратились за помощью с их ремонтом к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, является недопустимой халатностью местных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители основанного русскими немцами Верхнего Карбуша, многие из которых имеют немецкие корни, в июне написали письмо Меркель. В нем они попросили оказать им помощь с ремонтом дороги, сроки которого неоднократно переносились местными властями.

Песков отметил, что реакция жителей села на проблему абсолютно адекватна, и выразил уверенность, что на нее обратят внимание в ближайшее время.

"В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что парк самолетов в регионах России достаточно стар и требует обновления, чтобы избежать катастроф в дальнейшем. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в настоящее время спецкомиссия разбирается в причинах авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке.