В Кремле назвали ситуацию с дорогами в омском селе халатностью

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Ситуация с дорогами в омском селе Верхний Карбуш, чьи жители обратились за помощью с их ремонтом к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, является недопустимой халатностью местных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Жители основанного русскими немцами Верхнего Карбуша, многие из которых имеют немецкие корни, в июне написали письмо Меркель. В нем они попросили оказать им помощь с ремонтом дороги, сроки которого неоднократно переносились местными властями.
Песков отметил, что реакция жителей села на проблему абсолютно адекватна, и выразил уверенность, что на нее обратят внимание в ближайшее время.
"В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры", – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что парк самолетов в регионах России достаточно стар и требует обновления, чтобы избежать катастроф в дальнейшем. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в настоящее время спецкомиссия разбирается в причинах авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: