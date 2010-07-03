Госдума поддержит российских садоводов и фермеров

Госдума 18 июля рассмотрит законопроект, снижающий ставку налога на добавленную стоимость для плодово-ягодной продукции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятия документа ждут российские садоводы и фермеры.
Он подчеркнул, что проект закона снижает НДС на плодово-ягодные культуры с 20% до 10%. Документ внесли на рассмотрение главы всех думских фракций.
"18 июля законопроект в приоритетном порядке будет рассмотрен в первом чтении", – сказал Володин, передают "Дни.ру".
Ранее проработать соответствующий вопрос поручил Владимир Путин после встречи с садоводами. Дмитрий Медведев поддержал это решение.
Володин отметил, что необходимо поддерживать отечественных производителей и повышать доступность плодово-ягодной продукции. Также он отметил, что пока объем импортируемой продукции превышает в 1,5 раза отечественное производство. Задача законопроекта – создать дополнительные условия для импортозамещения
Законопроект внесли руководители фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, КПРФ Геннадий Зюганов, ЛДПР Владимир Жириновский, "Справедливая Россия" Сергей Миронов и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.
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