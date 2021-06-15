Песков рассказал о длительности встречи Путина и Байдена в Женеве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, на сколько рассчитан саммит Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. По его словам, он продлится 4–5 часов с учетом перерывов.

"Переговоры рассчитаны на 4–5 часов с перерывами и сменой форматов", – отметил представитель Кремля.

Встреча президентов России и Соединенных Штатов в Женеве состоится на вилле Ла Гранж.

Владимир Путин заявил, что на встрече с американским коллегой им необходимо восстановить личные контакты и создать "реально функционирующие механизмы воздействия" по направлениям, которые представляют взаимные интересы.

По словам Путина, США также заинтересованы в эффективной работе над стратегической стабильностью и региональными конфликтами.