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12:50

В Госдуме прокомментировали данные о стягивании сил НАТО к границам РФ

власть

12:50

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Фото: ТАСС/Pacific Pres/Jakob Ratz

Стягивание сил НАТО к российским границам свидетельствует о наращивании давления на страну со стороны США и агрессивного блока Североатлантического альянса. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин.

"Наша твердая позиция по защите своих суверенных прав против гегемонии США и по укреплению обороноспособности на поверку оказалась дальновидной еще тогда, когда мы стали развивать программу госвооружения", – указал Дорохин.

Депутат подчеркнул, что коллективному Западу не нужна "независимая и суверенная Россия" и стягивание сил к российским границам является демонстрацией следующих шагов в этом направлении.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что для России от США и НАТО исходит военная угроза. Он указал, что за последние 20 лет численность членов альянса увеличилась вдвое.

Кроме того, было зафиксировано повышение интенсивности оперативной и боевой подготовки ВС НАТО в непосредственной близости от границ России. Помимо этого, Вашингтон продолжает расширять систему противоракетной обороны под предлогом исходящей от Ирана угрозы.

Попов добавил, что международная обстановка приобретает "сложный и неустойчивый характер". В частности, наблюдается рост конфликтного потенциала в зонах традиционных российских интересов.

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