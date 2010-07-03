В НАТО ответят на размещение у своих границ российских ракет

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НАТО ответит на размещение Россией мобильных ракет, способных нести ядерные заряды, у границ стран – членов блока. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Столтенберг в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), призвав российские власти вернуться к его соблюдению.

Ранее глава европейского командования американских ВС генерал Кертис Скапарротти заявил, что вооруженные силы США нуждаются в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в Европе.

1 февраля Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода страны из ДРСМД. 4 марта Россия в ответ на действия США приостановила выполнение договора.