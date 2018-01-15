Заработал сайт предвыборного штаба Путина

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Заработал сайт предвыборного штаба кандидата Владимира Путина на президентских выборах-2018. Адрес сайта – putin2018.ru.
На главной странице фотография действующего президента РФ и его высказывание: "Если я за что-то берусь, я стараюсь довести дело либо до логического завершения, либо, как минимум, привести это дело к максимальному эффекту".
Эта же надпись присутствовала на главной странице кандидатского сайта Путина в 2012 году, сообщает РИА Новости.
На сайте планируется размещать информацию о текущих проектах действующего президента и его доверенных лиц. Наполнением ресурса займутся медиаволонтеры.
Также с понедельника, 15 января, начинает работать телефон штаба Путина. Также открылась общественная приемная избирательного штаба Путина. Она разместилась в доме № 36 на Новом Арбате.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Путин идет на них как самовыдвиженец.
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