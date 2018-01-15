Статью американского профессора о роли Крыма прокомментировали в Госдуме

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Статью американского профессора о значении Крыма для России, опубликованную на сайте The National Interest, прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Сам факт появления американского профессора в военном обозрении The National Interest – это некий сигнал, что сквозь шум барабанов войны пробивается голос здравомыслящих. Профессор любит историю Соединенных Штатов и помнит, как Россия помогла Америке в борьбе за независимость, и для искренних американцев этот факт всегда грел сердце в отношении нашей страны", – сказал он, передает RT.

Политик отметил, что полуостров для России является знаменем, вокруг которого "бьются до последнего вздоха", так как это знамя – часть русской души.

Ранее преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн в своей статье объяснил, почему Россия едва ли расстанется с Крымом. По его мнению, более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить ухудшение отношений России и США, угрожающее всему миру, в том числе Украине.