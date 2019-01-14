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13:41

Законопроект о фейковых новостях забраковали в Минкомсвязи

власть общество политика культура

13:41

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Фото: depositphotos/dedivan1923

Минкомсвязь, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законопроекты о фейковых новостях и о выражении неуважения к государственной символике в интернете. Об этом заявила директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина, передает ТАСС.

"Официальная позиция правительства еще не сформулирована. Подготовлен отзыв, который представляет позицию не только Минкомсвязи, но и остальных соисполнителей, а именно Роскомнадзора, Минюста, которые вместе с нами рассматривали эти законопроекты. Первый анализ, который был сделан, дал основание для большого количества замечаний, которые, по нашему мнению, не позволяют поддержать законопроекты в представленной редакции", – сказала она на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Авторы законопроекта предлагали блокировать сайты с фейковыми новостями. Они заявили, что такие ресурсы создают угрозу для жизни людей или массового нарушения порядка. 9 января документ поддержали в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Его авторы хотели внести изменения в законы "О СМИ" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В 2017 году термин fake news был признан словом года по данным Толкового словаря английского языка Collins English Dictionary. Его часто употребляет в своей речи президент США Дональд Трамп, выражая свое отношение к некоторым СМИ.

власть общество политика культура

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