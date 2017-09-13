У замглавы ФСИН изъяли 4 миллиона рублей и коллекцию элитных часов

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили коллекцию часов и крупную сумму денег при обыске у замдиректора ФСИН Олега Коршунова, сообщает ТАСС.

Обыски и иные следственные действия проводятся с самого утра в рамках уголовного дела о растрате. У Коршунова изъяли более 20 часов и пачки денег в разной валюте на общую сумму несколько миллионов рублей.

Замглавы ФСИН задержали, когда он отдыхал на своей яхте. Против него возбуждено уголовное дело по статье "растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения".

Следствие будет просить об его аресте. Возможно, мера пресечения будет избрана 14 сентября.

Ранее стало известно, что следователи проводят обыски и допросы по уголовному делу о растрате. Речь идет о расследовании недостачи при строительстве СИЗО "Кресты-2".

По некоторым источникам, в июле Коршунов подал рапорт о выходе на пенсию и находился в отпуске с последующим увольнением.