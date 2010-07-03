В Госдуме предложили внести поправки в стандарты воспитания детей-сирот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила внести поправки к образованию и воспитанию детей-сирот в специальных учреждениях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Закон "Об образовании" нуждается в появлении дополнительных статей, которые бы регламентировали образование детей-сирот с точки зрения гарантий возможности ответственности государства за воспитание и социализацию детей, возможности подготовки к будущей профессии, особую работу психологов, педагогов, воспитателей с данными детьми для того, чтобы у них не возникало проблем с социализацией", – заявила Яровая.

Яровая добавила, что дети-сироты после выхода из учреждений зачастую сталкиваются с проблемой социализации в обществе, происходит это за счет отсутствия соответствующего нормативно-правового акта.

Она заявила, что необходимо в кратчайшие сроки внести поправки в закон "Об образовании" и Семейный кодекс, чтобы уже в новом учебному году в учреждениях была обновленная программа обучения и воспитания детей.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала обновить систему реабилитации детей в интернатах. По словам Кузнецовой, с декабря прошлого года были инициированы проверки детских домов и интернатов. Они показали множественные нарушения, с которыми уже разбираются специалисты из регионов.

