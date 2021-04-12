Путин подписал указ о новом порядке назначения главы ФСО

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Владимир Путин подписал указ о новом порядке назначения главы Федеральной службы охраны (ФСО), теперь его кандидатура будет утверждаться президентом после консультаций с Совфедом.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации", – говорится в президентском указе.

Ранее Путин освободил Анатолия Рудого от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Указ был подписан 12 апреля и вступил в силу с этого момента.