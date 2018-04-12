Дональд Трамп высказался о сроках ударов по Сирии

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обозначал конкретные сроки нанесения ударов по Сирии.

"Никогда не говорил, когда произойдет удар по Сирии. Может быть, очень скоро, а, возможно, совсем не скоро", – написал глава Белого дома в своем Twitter, передает "Газета.ру".

11 апреля ударная группа кораблей Военно-морского флота США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправилась из пункта постоянной дислокации в штате Вирджиния к берегам Сирии.

Накануне Трамп пообещал принять решение о нанесении удара по Сирии в течение 24–48 часов. Поводом для этого стали события в городе Дума, где правительственные войска якобы в очередной раз применили химическое оружие.