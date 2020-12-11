Путин допустил создание спецнорм за противоправные действия против россиян за границей

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) допустил создание специальных норм за противоправные действия в отношении россиян за границей. Об этом говорится на сайте Кремля.
"То, что вы предложили сформулировать правила уголовного преследования за факт ограничения деятельности, либо каких-то противоправных действий в отношении наших граждан, в том числе журналистов, за границей. Такое можно, конечно. Оно и так у нас действует, это правило, используя имеющуюся правовую базу. Но можно, конечно, создать какие-то специальные нормы", – сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности создания правил уголовного преследования за дискриминацию россиян за границей.
Глава государства отметил, что на нарушения прав российских журналистов за границей нужно реагировать жестче. По его словам, некоторые страны выстраивают отношения с Россией как с потенциальным врагом, а другие считают Москву геополитическим врагом.
Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил о необходимости быстрого реагирования на явное нарушение прав российских журналистов за рубежом. Президент добавил, что общественным организациям, в том числе журналистским сообществам, нужно выстроить работу для прямого общения со своими коллегами за границей.
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