МИД РФ пообещал зеркально ответить на высылку дипломатов из Греции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

МИД РФ пообещал зеркально ответить на высылку Грецией двух российских дипломатов, сообщает "Интерфакс".

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, по сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ. При этом служба внешней разведки (СВР) не стала комментировать инцидент.

Ранее правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов из Афин и запретить въезд в страну еще двум. Их обвинили в попытках вмешательства во внутренние дела государства и незаконных действиях, угрожающих национальной безопасности. Речь идет о незаконном сборе и распространении сведений и подкупе государственных чиновников.

Греция тем не менее продолжает рассчитывать на сотрудничество с Россией и развитие дружеских отношений между народами.