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11 февраля, 13:23

В Совфеде предложили обучать пожилых людей здоровому образу жизни

власть общество

11 февраля, 13:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Совете Федерации предложили создать программы по здоровому образу жизни для пожилых людей, склонных к ожирению. Предлагается научить их правильно питаться и вести активный образ жизни.

"Полностью согласна с тем, что в целях снижения ожирения у пожилых людей, которое ведет к появлению многих тяжелых заболеваний, необходима реализация и распространение проектов и программ, направленных на формирование у возрастного населения здорового, активного образа жизни", – заявила член комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко Агентству "Москва".

По ее словам, речь идет не только о спорте, но и об обучении правильному питанию и здоровому пищевому поведению.

Кусайко отметила, что для разработки таких программ нужно привлекать социально-ориентированный бизнес, НКО и волонтеров.

Сохранение здоровья и здоровое долголетие, по ее словам, является важнейшей задачей для продления жизни.

Ранее ученые назвали наиболее склонное к ожирению поколение. Так, люди Y, известные как миллениалы, часто страдают этим заболеванием в возрасте от 35 до 44 лет. У родившихся с 1945 по 1955 годы ожирение в этом возрасте наблюдается только в пяти случаях из десяти.

власть общество

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