Поклонская стала зампредом комитета Думы по международным делам

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Госдума приняла постановление об изменении составов ряда думских комитетов. В частности, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую назначили зампредом комитета Госдумы по международным делам, сообщает ТАСС.

По словам главы фракции "Единая Россия", вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, Поклонская сама изъявила желание перейти в комитет по международным делам, поскольку хочет работать по международной тематике и получает в настоящее время профильное образование.

Ранее Поклонская занимала пост зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В начале сентября экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев расстался со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. По словам мужчины, он предоставил жене возможность выбрать свой путь и расставить приоритеты, и она свой выбор сделала.