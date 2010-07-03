Поклонская стала зампредом комитета Думы по международным делам

Госдума приняла постановление об изменении составов ряда думских комитетов. В частности, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую назначили зампредом комитета Госдумы по международным делам, сообщает ТАСС.
По словам главы фракции "Единая Россия", вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, Поклонская сама изъявила желание перейти в комитет по международным делам, поскольку хочет работать по международной тематике и получает в настоящее время профильное образование.
Ранее Поклонская занимала пост зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.
В начале сентября экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев расстался со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. По словам мужчины, он предоставил жене возможность выбрать свой путь и расставить приоритеты, и она свой выбор сделала.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.