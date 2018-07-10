Советника Трампа публично оскорбили после покупки еды в ресторане

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Советника президента США Стивена Миллера публично оскорбили после того, как он купил себе ужин в ресторане, сообщает Washington Post.

Инцидент произошел, когда Миллер зашел в ресторан недалеко от своего дома и заказал суши с собой стоимостью 80 долларов. Когда он выходил из заведения со своим заказом, работник ресторана последовал за ним и публично оскорбил его, а затем показал два средних пальца.

Впоследствии советник Трампа рассказал своим коллегам, что он был в ярости. По его словам, он в тот же момент выбросил суши, опасаясь, что кто-нибудь в ресторане плюнул или отравил его еду.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал "глупыми" представителей администрации Белого дома, которые в марте выступали против его телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Президент США звонил российскому коллеге, чтобы поздравить его с победой на выборах. В СМИ сообщалось, что Трамп проигнорировал предупреждения своих советников по нацбезопасности, которые убеждали его не звонить Путину.

Сам американский лидер призвал российского президента не обращать внимания на эти сообщения.