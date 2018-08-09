Мединский назначил экс-главу "Централ Партнершип" советником по вопросам кино

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Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский назначил советником по вопросам кинематографии бывшего гендиректора кинокомпании "Централ Партнершип" Павла Степанова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Принять Степанова Павла Владимировича на государственную гражданскую службу", – сказано в тексте документа. В приказе отмечается, что Степанов назначен на должность советника министра культуры с 8 августа на период полномочий Владимира Мединского.

Как напомнили в ведомстве, с июня 2010 по февраль 2014 года Степанов был первым заместителем гендиректора по корпоративному управлению Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Впоследствии – с февраля 2014 года по август 2018 года – он занимал пост главы кинокомпании "Централ Партнершип".