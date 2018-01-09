ЦИК удивило заявление ЕС о недопуске Навального к выборам

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Заявление пресс-секретаря европейской службы внешних связей по поводу отказа Алексею Навальному в участии в выборах из-за судимости вызвало недоумение ЦИК. Комиссия удивилась, что ЕС заботится только об этом кандидате, сообщает РИА Новости.
"Данное заявление демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах, не соответствует фактическим обстоятельствам и не основано на нормах международного и национального права, – сказала глава ЦИК России Элла Памфилова. – Чем вызвана проявленная таким образом привилегированная забота исключительно в отношении господина Навального?".
По словам Памфиловой, на данный момент уведомления о намерении участвовать в выборах в ЦИК подали 67 претендентов, включая 21 кандидата от партий и 46 самовыдвиженцев.
О своем решении баллотироваться уже сообщили лидер ЛПДР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский и другие. Кандидаты от партий могут подать документы до 12 января включительно.
По закону о выборах президента осужденный за тяжкое преступление может стать главой государства только через 10 лет со дня снятия судимости.
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