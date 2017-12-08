Министр экономического развития Крыма сообщил о своей отставке

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников подал в отставку. Он разместил скрин заявления об уходе на своей странице в Facebook. Решение Мельников объяснил семейными обстоятельствами.
"21 декабря я заканчиваю трудовую вахту в Крыму и увезу с собой прекрасные воспоминания о полуострове, с которым я сроднился еще с 2014 года", – цитируют Мельникова "Аргументы недели".
Чиновник отметил, что плодотворно провел последний год работы в своей должности и пожелал полуострову процветания и новых экономических успехов.
Андрей Мельников был назначен министром экономического развития Крыма 30 декабря 2016 года. В этой должности он находился менее года, ранее – с февраля 2004 года – работал в "Агентстве по страхованию вкладов".
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