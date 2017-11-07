В Кремле надеются избежать неучастия РФ в Олимпиаде 2018 года

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Кремль надеется на продолжение взаимодействия с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросам участие РФ в Олимпиаде 2018 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотели бы говорить о худшем сценарии, связанном с неучастием сборной России в Олимпийских играх. Потому что это способно нанести серьезный урон всему олимпийскому движению", – цитирует его слова РИА Новости.

Песков напомнил, что Россия является ответственным членом олимпийского движения, об этом свидетельствует проведение Игр в Сочи. Он также подчеркнул, что в настоящий момент есть ряд вопросов относительно использования спортсменами допинга, однако это никак не связано с господдержкой применения стимулирующих средств.

Пресс-секретарь добавил, что диалог с представителями МОК продолжается.

Решение по допуску сборной России до Игр 2018 года должно быть принято на исполкоме МОК в начале декабря.

Ранее сообщалось, что олимпийскую сборную России могут допустить до Олимпиады в Пхенчхане с запретом на исполнение национального гимна. Также рассматривается возможность участия российских спортсменов под нейтральным флагом или в нейтральной форме. Однако в МОК эти сведения назвали преждевременной спекуляцией.