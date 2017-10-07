Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

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Королю Саудовской Аравии Сальману Бен Абдель Азизу Аль Сауду присвоили звание почетного доктора МГИМО. Награда монарху вручена за "огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами", сообщает РИА Новости.

В торжественной церемонии приняли участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов и министр образования и науки России Ольга Васильева.

Звание почетного доктора МГИМО в разные годы удостаивались такие деятели как бывший президент Франции Николая Саркози, президент Армении Серж Саргсян, князь Монако Альбер II, президент Турции Тайип Эрдоган, экс-генсек ООН Пан Ги Мун и другие.

Король Саудовской Аравии прибыл с официальным визитом в российскую столицу 4 октября. На следующий день он провел переговоры с Владимиром Путиным, а 6 октября встретился с Дмитрием Медведевым.

В ходе встречи с президентом РФ, в частности, обсуждалась поставки российских ракетных систем С-400. Сумма возможной сделки оценивается в 3 миллиарда долларов.