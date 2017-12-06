Песков переадресовал спецслужбам вопрос о сбоях GPS в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил к спецслужбам вопрос о причинах сбоя GPS-навигации в Москве рядом с Кремлем.
Самому Пескову ничего неизвестно. Он также отметил, что глушилок у них в Кремле нет. "Наверное, нужно спрашивать у спецслужб, у ФСО и так далее, наверное, там какая-то есть техника", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства.
Ранее сообщалось, что в столице зафиксирован массовый сбой GPS-навигации. Как рассказывали пользователи, когда они находились в разных районах города, навигатор показывал им, что они – в центре лётнего поля аэропорта Шереметьево.
Сначала жаловались только клиенты "Билайна", позже выяснилось, что проблема затронула и других операторов. В "Яндексе" причиной назвали локальные сбои геопозиционирования, которые существуют на устройствах вне интернет-сервисов.
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