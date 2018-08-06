Россельхознадзор назвал самые уничтожаемые санкционные продукты

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россельхознадзор назвал запрещенные в России продукты, которые уничтожают чаще всего. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего с августа 2015 году ведомство уничтожило больше 26 тысяч тонн санкционных продуктов. При этом среди всей утилизированной продукции превалировали молочные продукты, а также польские яблоки и турецкие помидоры.

В апреле в Молодежном парламенте предложили дополнить законопроект об антиамериканских санкциях пунктом о маркировке отечественных продуктов знаком "Сделано в России".

Запрет на ввоз некоторых продуктов в Россию из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии был введен 6 августа 2014 года. В список входят мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. Сейчас запрет действует до конца 2019 года.