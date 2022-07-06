Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций 7 июля

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Встреча Владимира Путина с руководством Государственной думы РФ и лидерами парламентских фракций состоится 7 июля в очном формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Это будет очный (формат. – Прим. ред.), это будет в Кремле", – сказал он.

6 июля в Госдуме пройдет последнее пленарное заседание в весеннюю сессию. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что хочет обсудить с Владимиром Путиным вопрос сохранения русского языка.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал избавить Россию от англицизмов и создать в стране единое языковое пространство.

По его словам, русская речь давно заместилась "исковерканным английским", молодежь не знает русских синонимов, а некоторые чиновники маскируют заимствованиями и англицизмами отсутствие содержательных мыслей.

