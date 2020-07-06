Путин поручил проработать возможность обмена документами в сфере труда через сайт госуслуг

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поручил проработать возможность обмена электронными документами между работниками и работодателями через портал госуслуг. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Согласно опубликованному документу, кабмину необходимо проработать вопросы "использования единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности". Эту работу поручено сделать до 3 августа.

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, что переход к электронному документообороту нужен для поддержания режима удаленной работы, который стал популярным в стране на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место среди субъектов РФ по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2019 год. Исследование проводили в Минэкономразвития. На втором месте расположилась Московская область, на третьем – Ростовская область.

Эксперты оценивали качество и удобство услуг на портале mos.ru по нескольким критериям. В частности, рассматривалась актуальность информации, возможность быстро и легко подать заявление, получить ответ и записаться на прием.

Заммэра Наталья Сергунина подчеркнула, что лидерство столицы в рейтинге – результат последовательной и системной работы последних лет. По ее словам, за все время городскими онлайн-услугами и сервисами воспользовались 1,6 миллиарда раз, а число пользователей mos.ru – 10,7 миллиона.

