"Ходить с бумагами неприлично". В Госдуме оценили возможность цифровизации ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с Москвой 24 поддержал перевод отрасли в электронный формат. По его мнению, в современном мире ходить с бумагами просто неприлично.
"Сейчас такое время наступает, когда в принципе с бумагами ходить неприлично. Это лирика, но суть происходящего передает верно. Движение Минстроя в эту сторону понятно, оно абсолютно правильно, его надо поддержать", – заявил Пахомов.
Депутат отметил, что реализовать перевод всей структуры ЖКХ в электронный формат будет довольно сложно. По его словам, для этого необходимо собрать данные по каждому жителю страны, а это колоссальная работа.
"Это сократит кучу издержек, огромное количество ненужных бумаг для жителей. Но надо понимать, что это очень сложно сделать по причине масштаба мероприятия", – считает политик.
Ранее стало известно, что Минстрой хочет собрать в общей электронной базе документацию на жилые дома. Об изменениях в структуре ЖКХ сообщили "Известия".
По мнению авторов инициативы, ключи от помещений общего имущества собственников и электронные коды доступа к оборудованию, техническая документация на строительство и реконструкцию многоквартирного дома должны быть не только в бумажном формате, но и в электронном. Данные документы должны появиться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и обновляться по мере необходимости.
По мнению директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, это позволит сделать отрасль прозрачной, снизит коррупционную нагрузку и будет полезно гражданам, бизнесу и государству.
Отмечается, что цифровизация отрасли может затронуть оказываемые услуги УК . Прием и регистрация заявок на проведение работ в ЖКХ, а также сообщения о неисправностях и консультации со специалистами, проведение общих собраний – все это будет возможно в онлайн-формате.
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