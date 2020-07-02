"Ходить с бумагами неприлично". В Госдуме оценили возможность цифровизации ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с Москвой 24 поддержал перевод отрасли в электронный формат. По его мнению, в современном мире ходить с бумагами просто неприлично.

"Сейчас такое время наступает, когда в принципе с бумагами ходить неприлично. Это лирика, но суть происходящего передает верно. Движение Минстроя в эту сторону понятно, оно абсолютно правильно, его надо поддержать", – заявил Пахомов.





Сергей Пахомов первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Я не думаю, что это быстро, но это не значит, что этим не надо заниматься.

Депутат отметил, что реализовать перевод всей структуры ЖКХ в электронный формат будет довольно сложно. По его словам, для этого необходимо собрать данные по каждому жителю страны, а это колоссальная работа.

"Это сократит кучу издержек, огромное количество ненужных бумаг для жителей. Но надо понимать, что это очень сложно сделать по причине масштаба мероприятия", – считает политик.

Ранее стало известно, что Минстрой хочет собрать в общей электронной базе документацию на жилые дома. Об изменениях в структуре ЖКХ сообщили "Известия".

По мнению авторов инициативы, ключи от помещений общего имущества собственников и электронные коды доступа к оборудованию, техническая документация на строительство и реконструкцию многоквартирного дома должны быть не только в бумажном формате, но и в электронном. Данные документы должны появиться в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и обновляться по мере необходимости.

По мнению директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, это позволит сделать отрасль прозрачной, снизит коррупционную нагрузку и будет полезно гражданам, бизнесу и государству.

Отмечается, что цифровизация отрасли может затронуть оказываемые услуги УК . Прием и регистрация заявок на проведение работ в ЖКХ, а также сообщения о неисправностях и консультации со специалистами, проведение общих собраний – все это будет возможно в онлайн-формате.