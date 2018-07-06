Медведев поручил создать детское телевидение в школах к 2020 году

6 июля, 17:43
Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий в рамках реализации программы Десятилетие детства.
Медведев поручил министерству просвещения России совместно с министерством финансов и органами исполнительной власти субъектов создать детское телевидение в школах, передает РИА Новости.
Речь о работе специализированного телеканала с возможностью подключения трансляции в школах.
Эти нововведения нацелены на развитие творческих способностей школьников, формирование активной гражданской позиции, а также расширение детского кругозора. Поручение Медведева должно быть выполнено до конца 2020 года.
Приоритетный проект "Цифровая школа" анонсирован премьер-министром России Дмитрием Медведевем в декабре 2017 года. Проект должен быть направлен "на формирование у школьников навыков в цифровом мире", обучение обработке и анализу данных и элементам программирования.
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