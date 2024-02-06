Путин и Лебедев обсудили использование цифровых технологий Верховным судом РФ

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Владимир Путин встретился с председателем Верховного суда (ВС) РФ Вячеславом Лебедевым. Они подняли вопрос применения цифровых технологий в работе органов судебной системы и в деятельности государственной автоматизированной системы (ГАС) "Правосудие", передает ТАСС.

Президент, обращаясь к Лебедеву, указал, что ВС под его руководством делает очень много для решения вопроса доступности для россиян органов судебной системы.

"Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами и в прошлом году, по-моему, около 9 миллионов документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде", – сказал российский лидер.

Глава государства заявил Лебедеву, что есть вопросы по поводу защиты этой информации.

В свою очередь, председатель Верховного суда РФ доложил Путину о деятельности ГАС "Правосудие". По его словам, система за год обработала порядка 11 миллиардов обращений. Российский лидер удивился этой цифре и переспросил.

"Население, граждане активно пользуются возможностью обратиться с запросом через эту систему и получить ответы на те вопросы, которые возникают при подготовке обращения в суд. Так что это очень эффективно", – сказал Лебедев.

Ранее Верховный суд РФ заинтересовался высоким размером заградительных комиссий, которые российские банки собирают при переводе денег от юрлиц физлицам под слоганом борьбы с "сомнительными операциями". Сейчас экономколлегия инстанции рассматривает два вопроса о высоких комиссиях.

В первом случае кредитная организация начислила комиссию за операцию в размере 1,03 миллиона рублей, во втором – 207,8 тысячи рублей.