Путин поздравил с праздниками пациентов детского хосписа в Петербурге

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Владимир Путин 6 января посетил детский хоспис в Санкт-Петербурге. Дети получили в подарок сладости и игрушки в виде Спасской башни Кремля, а в ответ подарили президенту раскрашенные вручную елочные украшения.

Руководитель хосписа Александр Ткаченко показал главе государства палаты, реанимацию, а также комнаты для отдыха и столовую. "У вас очень хороший дом здесь", − отметил Путин, общаясь с маленькими пациентами.

По словам президента, с 2019 года на паллиативную помощь будут регулярно выделяться средства из федерального бюджета. "В этом году − около пяти миллиардов рублей", − цитирует Путина РИА Новости. Александр Ткаченко, в свою очередь, выразил уверенность, что это позволит сделать "настоящий прорыв" для развития паллиативной помощи в России.