Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:54

Путин поздравил с праздниками пациентов детского хосписа в Петербурге

власть медицина

21:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин 6 января посетил детский хоспис в Санкт-Петербурге. Дети получили в подарок сладости и игрушки в виде Спасской башни Кремля, а в ответ подарили президенту раскрашенные вручную елочные украшения.

Руководитель хосписа Александр Ткаченко показал главе государства палаты, реанимацию, а также комнаты для отдыха и столовую. "У вас очень хороший дом здесь", − отметил Путин, общаясь с маленькими пациентами.

По словам президента, с 2019 года на паллиативную помощь будут регулярно выделяться средства из федерального бюджета. "В этом году − около пяти миллиардов рублей", − цитирует Путина РИА Новости. Александр Ткаченко, в свою очередь, выразил уверенность, что это позволит сделать "настоящий прорыв" для развития паллиативной помощи в России.

власть медицина

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика