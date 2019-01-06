Путин поздравил с праздниками пациентов детского хосписа в Петербурге

Владимир Путин 6 января посетил детский хоспис в Санкт-Петербурге. Дети получили в подарок сладости и игрушки в виде Спасской башни Кремля, а в ответ подарили президенту раскрашенные вручную елочные украшения.
Руководитель хосписа Александр Ткаченко показал главе государства палаты, реанимацию, а также комнаты для отдыха и столовую. "У вас очень хороший дом здесь", − отметил Путин, общаясь с маленькими пациентами.
По словам президента, с 2019 года на паллиативную помощь будут регулярно выделяться средства из федерального бюджета. "В этом году − около пяти миллиардов рублей", − цитирует Путина РИА Новости. Александр Ткаченко, в свою очередь, выразил уверенность, что это позволит сделать "настоящий прорыв" для развития паллиативной помощи в России.
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