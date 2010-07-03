Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Курилах

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Правительство Японии ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Мы считаем, что для фундаментального решения этой проблемы необходимо решить проблему северных территорий. В этой связи мы продолжим плотные переговоры с российской стороной на основе нашей базисной позиции – решение территориальной проблемы и следующее за ним заключение мирного договора", – приводит слова генерального секретаря кабинета министров Японии ТАСС.

Суга не уточнил, будет ли заявлен российской стороне официальный протест.

4 сентября Владимир Путин на полях ВЭФ-2019 осмотрел выставку территорий опережающего развития региона и в режиме видеоконференции понаблюдал за запуском ряда предприятий. В частности, президенту показали рыбзавод на острове Шикотан.

Ранее экс-посол РФ в Японии, завкафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов объяснил, почему переговоры с Токио по Курилам приостановились, несмотря на готовность России выполнить обязательства СССР и передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора в качестве жеста доброй воли.

Ранее в МИД РФ заявили, что диалог с Токио по вопросу о Курильских островах возможен только после признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.

По итогам Второй мировой войны СССР присоединил Южно-Курильские острова. Япония же, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако впоследствии японские власти были согласны только на возвращение всех четырех островов, поэтому документ так и не был подписан.