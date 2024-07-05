Песков заявил, что визит Орбана в РФ произошел по его инициативе

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Будапешт был инициатором визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Буквально позавчера (3 июля. – Прим. ред.) поступило предложение о проведении такого визита", – рассказал он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Орбан прибыл в Москву 5 июля. Владимир Путин в ходе совместной встречи высказал готовность ознакомить премьера с деталями российских инициатив по мирному решению конфликта на Украине.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что венгерский премьер-министр на переговорах представляет лишь свою страну, а не Альянс. Он ожидает, что Орбан расскажет о деталях разговора с Путиным позднее, во время саммита в Вашингтоне.

