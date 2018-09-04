Путин рассказал о главных задачах фестиваля "В центре событий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль Российского движения школьников "В центре событий" формирует необходимые профессиональные навыки и вовлекает молодежь в общественную, культурную жизнь страны. Такое заявление сделал Владимир Путин.

"Ваш проект предоставляет ребятам отличные возможности для общения, дарит им поистине бесценный опыт командной работы, формирует трудовые навыки и необходимые профессиональные компетенции", – отметил президент в послании участникам и организаторам фестиваля, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также выразил уверенность, что участники фестиваля с пользой проведут время, получат новые знания и встретят новых друзей.

Российское движение школьников (РДШ) была создана в 2015 году указом президента РФ для "совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".