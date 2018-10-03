Минобороны опубликовало кадры поставки С-300 в Сирию

Фото: Фото: кадр видео Минобороны России
Минобороны России опубликовало видео с поставкой зенитных ракетных систем (ЗРК) С-300 в Сирию. Запись разместил телеканал "Россия 24".
На видео показывается, как ЗРК С-300 выгружаются на авиабазе Хмеймим из самолета Ан-124-100 "Руслан".
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о поставках С-300 в Сирию. Как сообщал министр иностранных дел Сергей Лавров, данные меры направлены на то, чтобы гарантировать безопасность российских военных в Сирии.
17 сентября Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, которая отражала атаку ВВС Израиля. В Минобороны считают, что израильские истребители прикрывались российским самолетом, в результате он попал под удар. При крушении Ил-20 погибли 15 военнослужащих.
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