Минобороны опубликовало кадры поставки С-300 в Сирию

Фото: Фото: кадр видео Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с поставкой зенитных ракетных систем (ЗРК) С-300 в Сирию. Запись разместил телеканал "Россия 24".

На видео показывается, как ЗРК С-300 выгружаются на авиабазе Хмеймим из самолета Ан-124-100 "Руслан".

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о поставках С-300 в Сирию. Как сообщал министр иностранных дел Сергей Лавров, данные меры направлены на то, чтобы гарантировать безопасность российских военных в Сирии.

17 сентября Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, которая отражала атаку ВВС Израиля. В Минобороны считают, что израильские истребители прикрывались российским самолетом, в результате он попал под удар. При крушении Ил-20 погибли 15 военнослужащих.