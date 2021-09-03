Песков прокомментировал обращение СМИ по изменению законодательства об иноагентах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кремле готовы рассмотреть предложение СМИ о внесении изменений в законодательство об иностранных агентах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим", – сказал представитель Кремля.

Телеканал "Дождь" внесли в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, 20 августа. В ответ на это телеканал опубликовал на своем сайте открытое обращение к российским властям, потребовав прекращения давления на журналистов и отмены закона об иноагентах.

Обращение СМИ было направлено президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

