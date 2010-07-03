Кремль ответил на заявление НАТО по кораблям в Керченском проливе

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В Кремле негативно оценивают планы НАТО по проходу украинских судов через Керченский пролив. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Журналисты спросили у представителя Кремля, при каких обстоятельствах Россия пропустит эти корабли, если получит такой запрос.

"Когда последует запрос, тогда и будет приниматься решение, но речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельно вопрос, и гипотетически я не стал бы рассуждать, речь может идти о каком-то конкретном случае", – отметил Песков.

Он напомнил о существовании определенной системы нотификации подобных планов, которая должна выполняться. По словам Пескова, сейчас действует особый режим пребывания военных кораблей в Черном море, закрепленный конвенцией Монтре.

Согласно документу, торговые суда всех стран могут свободно проходить через Босфор и Дарданеллы. При этом военные корабли нечерноморских держав могут находиться в акватории не дольше трех недель.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс собирается принять меры по обеспечению безопасного прохода судов Украины через Керченский пролив. Она ответила, что главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят пакет необходимых мер в связи с ноябрьскими событиями в акватории.