Пострадавших на воде по своей вине могут обязать платить штраф за спасение. Законопроект разрабатывают в Московской областной думе, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности Николая Черкасова.
"Это – возмещение ущерба, возмещение тех расходов, которые несет служба спасения. А они могут быть самые разные – это может быть спасательный круг и веревка, брошенная утопающему, а может быть специальная техника, большое количество людей, или судно на воздушной подушке", – отметил Черкасов.
Депутат отметил, что после спасательной операции будет составляться акт о привлечении сил и средств, а также о расходовании ресурсов на проведение этой операции. Черкесов надеется, что к апрелю авторы законопроекта получат предложения от всех заинтересованных служб, заключения различных министерств и ведомств.
Чрезвычайные ситуации на воде, требующие спасения, зачастую происходят по вине самих пострадавших, полагает депутат. Он подчеркнул, что большинство рыбаков заведомо знают о возможной опасности, но пренебрегают предупреждениями.
Черкасов добавил, что несчастные случаи "происходят именно весной, когда лед уже некрепкий, но люди в погоне за удачей, азартом, стремлением поймать рыбу неадекватно оценивают ту опасность, которая им грозит".
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