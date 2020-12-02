Путин не встречался с Кудриным и Матвиенко, которые самоизолировались из-за коронавируса

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Владимир Путин не проводил личных встреч с заболевшим коронавирусом главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая самоизолировалась из-за контакта с заразившимся COVID-19, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", – сказал он, отвечая на соответствующий ответ. Пресс-секретарь также добавил, что оперативные совещания Совбеза, где участвовала Матвиенко, проводились в режиме видеотрансляции.

Ранее Кудрин в социальных сетях написал, что заболел коронавирусом. В Совете Федерации сообщили, что Матвиенко находится на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом.

В Кремле высокую заболеваемость политиков COVID-19 объяснили спецификой работы. По словам Дмитрия Пескова, специалисты этого профиля не могут постоянно находиться дома и работать дистанционно, их деятельность подразумевает множественные контакты.