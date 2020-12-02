Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию, но продолжит работать в удаленном режиме. Причиной такого решения стал контакт Матвиенко с больным COVID-19.

"Валентина Ивановна имела контакт с заболевшим коронавирусом и по правилам ушла на самоизоляцию", – заявил на заседании Совфеда первый вице-спикер Андрей Яцкин.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что у него положительный тест на коронавирус.

В Кремле высокую заболеваемость политиков COVID-19 объяснили спецификой работы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, специалисты этого профиля не могут постоянно находиться дома и работать дистанционно, их деятельность подразумевает множественные контакты.

В центре "Вектор" ранее рассказали, что делать после контакта с зараженными коронавирусом. По словам завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александра Рыжикова, первый шаг – это тестирование на COVID-19.

