Самое мощное оружие России назвали в США

Аналитик американского издания The National Interest Николас Майерс назвал самое мощное и современное вооружение российских военных, сообщает Лента.ру.

Потенциальную опасность для США и союзников, по его мнению, представляют зенитная ракетная система большой и средней дальности "Триумф" (С-400), оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", береговой ракетный комплекс "Бал", крылатые ракеты "Калибр", а также новейшие системы радиоэлектронной разведки – комплексы "Стрелец" с поддержкой ГЛОНАСС и беспилотные летательные аппараты.

Все это оружие, за исключением "Калибров", испытали на совместных российско-белорусских учениях "Запад-2017", которые прошли с 14 по 20 сентября 2017 года.

Майерс подчеркнул, что эти технологии станут основой военного планирования РФ в течение следующих нескольких лет.