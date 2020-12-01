В Кремле заявили, что Путин не принимает свои решения в противовес оппозиции

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин не принимает политических решений в противовес тем или иным оппозиционным силам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Эти позиции не учитываются", – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщил, что послание Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году не запланировано. Он уточнил, что мероприятие, вероятнее всего, состоится в начале 2021 года.