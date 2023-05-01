Путин обсудит с членами правительства вопросы развития туризма 2 мая

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин обсудит с членами российского правительства вопросы развития туризма в рамках совещания 2 мая. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

"Основной темой станут вопросы развития туристической отрасли", – говорится в сообщении.

Уточняется, что совещание запланировано в формате видеоконференции. Ожидается, что на нем с докладами по данному направлению выступят замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, глава российского Минтранса Виталий Савельев и глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Ранее Путин сообщил, что российская и турецкая стороны договорились об увеличении количества авиарейсов между двумя государствами. Он подчеркнул важность создания благоприятных условий для поездок. По словам президента РФ, обе страны заинтересованы в развитии взаимоотношений в сфере туризма.

Российский лидер обратил внимание, что граждане РФ часто приезжают на турецкие курорты. Только в 2022 году страну посетили более пяти миллионов россиян, добавил он.



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