17:01Туризм
Путин обсудит с членами правительства вопросы развития туризма 2 мая
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Владимир Путин обсудит с членами российского правительства вопросы развития туризма в рамках совещания 2 мая. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.
"Основной темой станут вопросы развития туристической отрасли", – говорится в сообщении.
Уточняется, что совещание запланировано в формате видеоконференции. Ожидается, что на нем с докладами по данному направлению выступят замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, глава российского Минтранса Виталий Савельев и глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Ранее Путин сообщил, что российская и турецкая стороны договорились об увеличении количества авиарейсов между двумя государствами. Он подчеркнул важность создания благоприятных условий для поездок. По словам президента РФ, обе страны заинтересованы в развитии взаимоотношений в сфере туризма.
Российский лидер обратил внимание, что граждане РФ часто приезжают на турецкие курорты. Только в 2022 году страну посетили более пяти миллионов россиян, добавил он.
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